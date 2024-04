Espagne : 2 passeurs condamnés pour la mort de 4 migrants marocains

Deux passeurs ont été condamnés à neuf ans de prison chacun pour la mort de quatre migrants marocains qui se sont noyés après avoir été forcés de sauter d'un bateau l'année dernière près de l'enclave espagnole de Ceuta en Afrique du Nord, ont déclaré les procureurs jeudi.

Le bureau du procureur de Ceuta a déclaré que les peines ont été décidées sans procès après qu'un accord a été conclu avec les deux hommes.

Le bureau a déclaré que les deux hommes - l'un originaire de Ceuta et l'autre résidant au Maroc - avaient embarqué neuf jeunes hommes dans un bateau de plaisance au Maroc en janvier 2023 avec l'intention de les faire entrer illégalement sur le territoire espagnol.

Lorsque les vents se sont intensifiés à l'approche de la ville portuaire de Ceuta, les passeurs ont forcé les migrants à sauter à l'eau et à nager jusqu'au rivage. Cinq d'entre eux y sont parvenus, mais les autres se sont noyés. Leurs corps ont été retrouvés quelques jours plus tard.

Les deux passeurs ont été inculpés de quatre chefs d'accusation d'homicide par négligence et d'infraction aux droits des ressortissants étrangers. Avant l'accord conclu mercredi, l'accusation avait requis des peines d'emprisonnement de 32 ans. Les deux hommes ont été condamnés à verser 205 000 euros (218 000 dollars) de dédommagement à chacune des familles des victimes, a indiqué le ministère public.

Les suspects ont été arrêtés en mars 2023 à la suite d'une enquête menée par la Garde civile espagnole sur la base de vidéos enregistrées par les migrants quelques minutes avant qu'ils ne sautent dans les eaux agitées.

Dans une autre affaire récente, la police espagnole a arrêté trois personnes pour la mort, en novembre dernier, de cinq migrants qui avaient été menacés avec une machette et forcés à sauter du bateau sur lequel ils voyageaient avec des dizaines d'autres migrants au large de la côte méridionale de l'Espagne continentale.

La plupart des migrants qui tentent d'entrer dans Ceuta ou Melilla - l'autre enclave espagnole en Afrique du Nord - depuis le Maroc le font en essayant de franchir les immenses clôtures frontalières.

Des dizaines de milliers de migrants originaires de pays subsahariens fuyant la pauvreté, les conflits et l'instabilité en Afrique de l'Ouest tentent chaque année d'atteindre l'Espagne par bateau. La plupart embarquent sur de grands bateaux ouverts à destination des îles Canaries, dans l'Atlantique, tandis que d'autres, venus du Maroc, d'Algérie et de pays du Moyen-Orient, tentent de traverser la mer Méditerranée et l'océan Atlantique pour rejoindre l'Espagne continentale. Plusieurs milliers de personnes meurent au cours de ce voyage périlleux.

Le ministère de l'Intérieur indique que 16 621 migrants sont arrivés en Espagne par bateau entre le 1er janvier et le 15 avril, soit 11 681 de plus que l'année dernière à la même période. La grande majorité d'entre eux sont arrivés par la route des îles Canaries.