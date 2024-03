Malawi : le projet TRADE pour l'égalité des sexes dans l’agriculture

Alefa Ofesa et son mari Lloyd pratiquent l'agriculture depuis plus de 20 ans au Malawi. Depuis deux ans, Alefa et d'autres femmes de son village bénéficient du soutien du Fonds international de développement agricole des Nations unies.

Au Malawi, les femmes sont les plus affectées par les phénomènes climatiques extrêmes comme les inondations et les sécheresses, car les normes de genre discriminatoires les empêchent d’accéder à l’éducation, aux financements, à la propriété foncière et aux informations climatiques dont elles ont besoin pour s’adapter.

C’est pourquoi il était impératif pour Alefa Ofesa et les femmes de sa communauté de recevoir une formation aux nouvelles pratiques agricoles : " Ici, un grand nombre de femmes sont désormais expertes en activités agricoles et, elles ont réalisé comme il est important de s'unir, et que cela permet de faire des bénéfices. " dit Alefa, avec fierté.

Malgré le potentiel de ces femmes, elles ne sont pas une priorité pour le gouvernement, et sont sous-représentées à tous les niveaux de prise de décisions sur les questions climatiques.

Amos Mailosi, Responsable régional pour le programme TRADE souhaite qu’elles puissent participer aux débats, aussi bien que les hommes :" La question du genre et de l'inclusion sociale est l'un des domaines thématiques clés que le programme TRADE promeut. Nous essayons de donner aux femmes et aux hommes, aux garçons et aux filles, les moyens de participer aux interventions sur un pied d'égalité. Ainsi, ils pourront réaliser ensemble l'importance d'une prise de décision commune au niveau de leur foyer".

Alefa et sa famille disposent désormais d’assez de nourriture pour toute l'année, elle peut donc vendre une partie de sa récolte sur les marchés des villages voisins et développer son activité.