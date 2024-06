Des marionnettes pour sensibiliser au changement climatique

Le rendez-vous est pris pour le mois d’avril 2025. Un troupeau de marionnettes, faites en matériaux recyclés, traversera une partie du monde, de l’Afrique vers l’Europe, afin de sensibiliser le plus grand nombre au danger du réchauffement climatique.

Comment faire comprendre aux populations que l’urgence climatique est bien une réalité ? Pour l’organisation The Herds, il faut passer par les émotions.

En collaboration avec les étudiants du Wimbledon College of Art (qui fait partie de l'University of the Arts London), ils ont conçu une troupe d’animaux à partir de matériaux recyclés tels que le métal et le carton.

Ces derniers prendront part à un grand voyage. En avril 2025, ce troupeau d'animaux partira d'Afrique centrale pour rejoindre la pointe nord de la Norvège, afin d'attirer l'attention sur le changement climatique.

Les marionnettes devraient partir du bassin du Congo, pour traverser l'Afrique et l'Europe jusqu'au mois d'août de la même année. Tout au long de ce parcours de 20 000 km, d’autres marionnettes d’animaux, originaires des pays traversés, se joindront au groupe. Au final, ce sont plus de 150 espèces d’animaux qui seront représentées, à l’arrivée, en Norvège.

En 2021, l’équipe à l’origine du projet avait marqué les esprits avec une initiative similaire. Afin de sensibiliser sur la crise des réfugiés, ils avaient conçu une marionnette géante. Baptisée Little Amal, elle avait traversé 15 pays, de la Turquie au Royaume-Uni, en passant par l'Ukraine, le Mexique et les États-Unis.