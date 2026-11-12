RDC : l'opposition dénonce une loi ouvrant la voie à un troisième mandat

En République démocratique du Congo, la décision du président Félix Tshisekedi de promulguer une nouvelle loi facilitant le recours au référendum constitutionnel provoque une vive controverse. L’opposition y voit une manœuvre destinée à ouvrir la voie à un troisième mandat présidentiel, alors que la Constitution actuelle limite le chef de l’État à deux mandats.

Pour Jean-Baptiste Kasekwa, opposant politique membre de la coalition C64, cette réforme constitue une menace pour l’alternance démocratique. Il accuse Félix Tshisekedi de vouloir modifier les règles constitutionnelles afin de rester au pouvoir au-delà de 2028.

« C’est une déclaration de guerre contre le peuple congolais », affirme l’opposant, estimant que cette initiative pourrait ramener le pays vers « une présidence à vie ».

Le texte promulgué ne prévoit pas directement une nouvelle candidature du président congolais, mais il assouplit les conditions d’organisation d’un référendum sur des questions constitutionnelles. Pour ses détracteurs, cette évolution pourrait permettre de remettre en cause certains articles de la Constitution, notamment ceux qui encadrent le nombre de mandats présidentiels.

Du côté des analystes, les inquiétudes grandissent également. Trésor Kibangula, chercheur à l’institut congolais Ebuteli, estime que cette décision risque d’attiser les tensions politiques plutôt que de les apaiser. Selon lui, l’opposition et la société civile disposent désormais d’un nouvel argument pour dénoncer une volonté du pouvoir de se maintenir au-delà des limites actuelles.

Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis 2019, avait déclaré en mai dernier ne pas avoir prévu de briguer un troisième mandat, tout en affirmant qu’il accepterait une telle possibilité si la population le souhaitait.

Cette controverse intervient dans un contexte déjà fragile en RDC, marqué par les combats dans l’est du pays et la résurgence du conflit avec le groupe armé M23, dirigé désormais par l’ancien président Joseph Kabila. Les prochaines élections sont prévues en 2028, mais l’incertitude politique alimente déjà les tensions entre pouvoir et opposition.