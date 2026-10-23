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Côte d’Ivoire : le procès Thiam reporté à novembre

Tidjane Thiam à l’assemblée générale de Credit Suisse, à Zurich, le 26 avril 2019.   -  
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By Rédaction Africanews

Côte d'Ivoire

En Côte d’Ivoire, l’audience sur la contestation de la réélection de Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA, prévue ce jeudi 22 octobre, a été renvoyée au 19 novembre.

Un report qui doit permettre de regrouper les trois procédures initier contre l'ancien directeur général du Crédit Suisse et de laisser à la défense le temps de répondre aux nouvelles assignations.

Deux militants du PDCI réclament l’annulation des résolutions du congrès extraordinaire de 2025, qui a reconduit Tidjane Thiam à la tête du parti. Ils invoquent un non-respect des dispositions statutaires et demandent également la désignation d’un président par intérim.

Une troisième procédure a été initié, par le biais d’une assignation en intervention forcée, afin que le dirigeant soit intégré à la procédure judiciaire jusque-là dirigée contre le parti. Selon l’un des avocats du PDCI, le vice-président Georges Philippe Ezaley est également concerné par cette démarche.

Élu président du PDCI-RDA le 22 décembre 2023, à l’issue d’un congrès extraordinaire à Yamoussoukro, Tidjane Thiam avait alors fait son retour sur la scène politique ivoirienne après plus de vingt ans dans la haute finance internationale.

Sa légitimité politique est depuis confrontée à plusieurs obstacles judiciaires. Sa candidature à l’élection présidentielle a notamment été rejetée par le Conseil constitutionnel, dans un contexte de litiges concernant sa radiation du fichier électoral et les délais liés à la renonciation à sa nationalité française.

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