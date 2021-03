Les découvertes du commandant Cousteau immortalisées au Cap-Vert

Porto Mosquito, un village de pêcheurs situé à 20 kilomètres de la ville de Praia, la capitale du Cap-Vert, est en pleine transformation.

Inspirés par Jacques Cousteau, le Français qui a consacré sa vie à la mer, les artistes d’une association locale capverdienne transforment le gris des façades en art. Grâce au projet d’une organisation non gouvernementale en partenariat avec l’ambassade de France au Cap-Vert, les fonds marins envahissent la terre.

"La première fresque a été réalisée en 2018 pour sensibiliser à la conservation des oiseaux de mer. A partir de là, est née l'idée de saisir une figure internationale, qui se trouvait dans la baie d'enfer en 1948, avec le biologiste Théodore Monod et le physicien Auguste Piccard, pour sensibiliser la communauté et aussi faire du village de Porto Mosquito une référence touristique" a déclaré la directrice exécutive de l'association Lantuna, Ana Veiga.

Ils peignent l'expérience de Cousteau et de ses compagnons dans cette communauté. L'art urbain au service d'un plus grand bien. Les habitants sont de plus en plus responsables.

"Nous sommes d'avantage conscients de la nécessité de protéger notre océan. Nous avons fait le ramassage des ordures, nous avons été encouragés et la population est bien informée pour organiser les ordures" a révélé Nazolino Cabral, résident de Porto Mosquito.

Le commandant Cousteau, officier de marine français, documentariste, océanographe et inventeur, se trouvait dans la baie d'enfer pour tester un petit sous-marin.

Son périple à près de 2000 mètres de profondeurs est dorénavant peints sur ces maisons que les habitants promettent de préserver.