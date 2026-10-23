Russie, Ukraine et États-Unis : des pourparlers trilatéraux prévus en novembre à Abou Dhabi

La Russie a annoncé vendredi que de nouveaux pourparlers avec l’Ukraine et les États-Unis étaient prévus au cours de la première quinzaine de novembre à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. L’objectif affiché est de relancer les négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, qui entrera bientôt dans sa cinquième année.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé que ces discussions se dérouleraient dans un format trilatéral. Elles marqueraient la reprise d’un dialogue interrompu depuis le début de l’année.

Cette relance intervient après une intense séquence diplomatique menée par l’administration du président américain Donald Trump. Son envoyé spécial, Steve Witkoff, s’est d’abord entretenu mardi à Oslo avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens, avant de rencontrer Vladimir Poutine mercredi à Saint-Pétersbourg.

À l’issue de ces échanges, Moscou comme Kiev ont fait savoir qu’ils étaient prêts à reprendre des négociations directes sous l’égide de Washington. La Russie évoque une rencontre autour du 10 novembre, tandis que Volodymyr Zelensky souhaite que les discussions débutent « dès que possible ».

Dans une interview diffusée jeudi soir, Vladimir Poutine a indiqué que ces pourparlers devraient porter sur les garanties de sécurité d’un futur accord de paix durable, et non sur une simple trêve temporaire. Les prochaines semaines pourraient donc être décisives pour tenter de relancer une issue diplomatique au conflit.