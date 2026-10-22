Orpaillage illégal : qui profite du trafic de l’or africain ? [Business Africa]

Dans ce numéro de Business Africa, coup de projecteur sur l’exploitation illégale de l’or et ses conséquences sur les économies.

À l’échelle du continent, le phénomène est considérable. Selon la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 66,5 % des exportations d’or africain vers les Émirats arabes unis en 2022, soit environ 405 tonnes, auraient été issues de la contrebande. Les réactions de Marcena Hunter Directrice des industries extractives, à l’organisation spécialisée dans la criminalité transnationale.

Cameroun : le trafic d’or aurait fait perdre près de 2 000 milliards de francs CFA à l’État

Au Cameroun, Une partie de la production de l’or échappe aux circuits officiels et alimente des réseaux opaques. Selon la société nationale des mines, entre 2021 et 2025, 44 tonnes d’or en provenance du pays ont été réceptionnées à Dubaï, alors que les exportations officiellement déclarées ne totalisent que 148 kilogrammes. Comment Yaoundé peut-il reprendre la main sur son or, réponse dans ce sujet.

La Côte d'Ivoire sévit contre l'exploitation aurifère illégale

En Côte d’Ivoire, Entre 2012 et 2023, la production officielle d’or est passée de 13 à 51 tonnes. Cependant, l’orpaillage illégal gagne du terrain malgré des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, notamment dans plusieurs régions et les dégâts environnementaux sont considérables. Pour mettre fin à ce fléau, la société ivoirienne des métaux précieux a vu le jour : objectif structurer la chaîne d’approvisionnement et la commercialisation de l’or.

Le Burkina Faso a inauguré sa première raffinerie d’or

Le Burkina Faso, un des principaux producteurs d’or en Afrique de l’Ouest mise sur le raffinage de ce métal précieux. À Ouagadougou, la toute première raffinerie est opérationnelle, de plus le pays s’est doté d’un nouveau minier et de deux sociétés chargées de la commercialisation et de la surveillance de son or.