Les forces éthiopiennes s’approchent d’une ville frontalière de l’Érythrée

Les forces fédérales éthiopiennes et leurs alliés se rapprochent d’une ville située près de la frontière avec l’Érythrée, ont déclaré mercredi un commandant de milice pro-gouvernementale et un habitant,

Cette avancée intervient alors que les tensions entre l’éthiopie et l’érythrée s’intensifient, faisant craindre une guerre régionale;

« De nombreux combattants et cadres du TPLF, après avoir été repoussés du sud du Tigré, sont désormais regroupés le long de la frontière avec l’Érythrée. Ils se trouvent dans une situation très difficile et sont divisés entre eux. Certains disent : « Traversons la frontière vers l’Érythrée », tandis que d’autres répondent : « Nous ne traverserons pas. », a déclaréSolomon Hailemariam, porte-parole de la Force de paix du Tigré.

L’Éthiopie accuse l’Érythrée de soutenir le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), qui a lancé une offensive majeure contre les forces gouvernementales le 23 septembre avant d’être repoussé et de perdre le contrôle de ses bastions.

Les troupes érythréennes se sont déployées à plusieurs endroits dans le nord du Tigré, mais ont été repoussées par des frappes de drones.

Une source étrangère spécialisée dans les questions de sécurité a estimé qu'entre 5 000 et 8 000 soldats érythréens avaient été déployés sur le territoire éthiopien pour soutenir les rebelles, mais qu'ils avaient également été contraints à ce qui semble être une retraite.

« L’armée érythréenne est d’abord venue encourager les combattants du TPLF, en leur disant : “Prenez courage, nous sommes derrière vous”, et en les exhortant à tenir bon et à se battre. Mais après avoir violé le territoire souverain de l’Éthiopie et essuyé des frappes, les forces érythréennes se sont repliées vers la frontière. », a indiqué Solomon Hailemariam.

Ces derniers jours, les forces pro-gouvernementales ont pris le contrôle de villes stratégiques, telles que Shire et Axoum, situées près de la frontière avec l'Érythrée.

L'Érythrée a obtenu son indépendance de l'Éthiopie en 1993. À la suite de la guerre frontalière de 1998-2000, les deux pays avaient brièvement renoué des relations lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed était arrivé au pouvoir, mais ils se sont à nouveau brouillés, rompant leurs relations ce mois-ci en raison du conflit au Tigré.

L’Érythrée accuse l’Éthiopie, pays enclavé, de vouloir utiliser ce conflit comme prétexte pour envahir son territoire et prendre le contrôle du port d’Assab, sur la mer Rouge.