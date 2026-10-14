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Ebola en RDC : le bilan s’alourdit avec plus de 9 000 cas et 4 300 décès

Le ministre kenyan de la Santé, Aden Duale, se désinfecte les mains lors d'une visite dans un centre d'isolement dédié à Ebola à l'hôpital de Nairobi, au Kenya, le 7 oct 2026.   -  
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By Ali Bamba

avec AP

République démocratique du Congo

Le nombre de cas confirmés dans le cadre de l'épidémie d'Ebola au Congo a dépassé les 9 000, avec plus de 4 300 décès, alors que les autorités sanitaires peinent à endiguer une épidémie qui s'étend à sept provinces, selon les chiffres officiels publiés mardi.

Le Dr Catherine Swallwood, responsable de gestion des incidents à l’OMS en République démocratique du Congo, a déclaré : « Ce qui se passe actuellement, c’est que dans diverses provinces, nous assistons à d’importants foyers épidémiques — parfois très explosifs — qui continuent de faire de cette épidémie un défi colossal. Pourquoi ? Parce que ces foyers surviennent souvent dans des zones sanitaires soit isolées, soit difficiles d’accès. »

Le ministère de la Santé a fait état de 9 066 cas confirmés et de 4 381 décès, le nombre de morts représentant près de la moitié du nombre de cas confirmés.

La hausse du nombre de décès a alarmé les professionnels de santé et les autorités, une grande partie des décès enregistrés survenant en dehors des centres de traitement. Le dernier rapport fait état de 88 nouveaux cas et souligne que « la transmission communautaire reste préoccupante ».

L’épidémie a donné naissance à de nouveaux foyers à mesure qu’elle se propage à davantage de communautés, 65 zones sanitaires réparties dans sept provinces étant désormais touchées.

Selon les responsables, les cas confirmés ne représentent qu’un tiers de l’ensemble des cas, beaucoup d’entre eux passant inaperçus. L’épidémie est due au virus rare de Bundibugyo, pour lequel il n’existe ni vaccin ni traitement approuvé.

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