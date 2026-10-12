Afrique du Sud : le chef adjoint de la police démissionne

Le chef adjoint de la police sud-africaine, Shadrack Sibiya, suspendu de ses fonctions, a démissionné lundi alors qu’il était visé par des accusations de corruption et des allégations d’infractions sexuelles.

Shadrack Sibiya devait comparaître lundi devant une commission disciplinaire. Toutefois, ses avocats ont remis sa lettre de démission dès l’ouverture de la procédure, a indiqué la porte-parole de la police, Athlenda Mathe.

« Étant donné que l’ancien haut responsable faisait l’objet d’une procédure disciplinaire en cours au moment de sa démission, son départ du service est donc considéré comme une révocation pour conduite déshonorante », a précisé Mme Mathe.

L’ancien numéro deux de la police est actuellement détenu après son arrestation, le mois dernier, pour des faits présumés de viol et d’incitation à la prostitution d’un mineur. Il conteste ces accusations. L’examen de sa demande de mise en liberté sous caution a été reporté au 13 octobre.

Parallèlement, Shadrack Sibiya est mis en cause dans le cadre des travaux d’une commission d’enquête judiciaire chargée d’examiner de graves allégations de corruption au sein de la police sud-africaine, ainsi que ses liens présumés avec des réseaux criminels opérant dans le pays.

Devant cette commission, présidée par le juge à la retraite Mbuyiseni Madlanga, plusieurs accusations ont été formulées à son encontre, notamment concernant la réception présumée de sommes d’argent importantes et de cadeaux provenant de criminels présumés.

Lors de son témoignage, Sibiya a rejeté l’ensemble des accusations portées contre lui. Il était suspendu de ses fonctions depuis septembre de l’année dernière.