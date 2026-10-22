Guinée : sept ans de prison pour l’ex-président de la Cour constitutionnelle

En Guinée, l’ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura, a été condamné à sept ans de prison pour corruption et détournement de fonds publics.

La Cour de répression des infractions économiques et financières l’a également reconnu coupable d’enrichissement illicite et de blanchiment d’argent, dans le cadre de sa gestion des finances de l’institution.

Le tribunal lui impose une amende de deux milliards de francs guinéens et ordonne la confiscation de ses biens en Guinée et au Sénégal.

Deux autres accusés, toujours en fuite, ont écopé de dix ans de prison chacun. Les trois hommes devront également verser solidairement 41 milliards de francs guinéens à l’État.

Détenu depuis décembre 2022, Mohamed Lamine Bangoura conteste les accusations portées contre lui.

Il figure parmi les quelque 180 anciens responsables de l’administration d’Alpha Condé poursuivis depuis l’arrivée au pouvoir de Mamady Doumbouya, après le coup d’État de 2021.

De son côté, l’opposition dénonce une instrumentalisation de la justice et une restriction des libertés sous le pouvoir actuel.