France : l'ex-gendarme Paul Barril, mis en cause dans le génocide au Rwanda, est mort

L'ex-gendarme français Paul Barril, mis en cause pour son implication supposée dans le génocide du Rwanda en 1994, est décédé mardi soir à l'âge de 80 ans, a appris mercredi l'AFP.

Paul Barril était atteint de la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années. Sa mort a été confirmée par le GIGN, unité d'élite de la Gendarmerie françaisequ'il a co-fondée en 1974.

En 1979, le gendarme s'était illustré en menant un commando français du GIGN envoyé en Arabie Saoudite pour participer à la libération d'otages retenus par des islamistes dans une mosquée de La Mecque.

Par la suite, Paul Barril a participé à la création d'une cellule antiterroriste au palais de l'Élysée, résidence du président de la République. Personnage influent mais controversé, il est aussi impliqué dans plusieurs scandales sous la présidence de François Mitterrand.

En 1982, il est accusé d'avoir placé des armes et des explosifs au domicile, situé en banlieue parisienne, de trois nationalistes irlandais présumés qui luttaient contre le gouvernement britannique pour une Irlande unifiée, afin de justifier leur arrestation.

En 2004, il est jugé aux côtés de 11 anciens responsables gouvernementaux et hauts responsables de la police, accusés d’avoir mis en place un dispositif d’écoutes téléphoniques utilisé par Mitterrand pour surveiller plusieurs individus dont ses ennemis personnels. Paul Barril est condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende de 5 000 euros.

Reconverti dans la sécurité privée dans les années 1980, il est une figure majeure de la « Françafrique ». Vers la fin de sa vie, il est mis en cause pour son rôle supposé dans le génocide du Rwanda, qui a coûté la vie à environ 800 000 personnes, principalement issues de la minorité Tutsi.

Paul Barril est interrogé à plusieurs reprises par un juge d'instruction français, au sujet d'accusations selon lesquelles il aurait conclu un contrat d'armement de plusieurs millions de dollars avec le gouvernement provisoire du Rwanda, au plus fort du génocide de 1994.

Le mercenaire faisait l'objet d'une plainte de plusieurs organisations de défense des droits humains, qui a conduit à l'ouverture d'une enquête pour « complicité de génocide et de crimes contre l'humanité ».