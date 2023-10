Kenya : protéger les rhinocéros menacés d’extinction

Située à une centaine de kilomètres au nord de Nairobi, la réserve d’Ol Pejeta abrite 169 rhinocéros noirs. Ici, les animaux ont tout l’espace pour s’épanouir, la réserve a une superficie de 36 000 hectares. Les rhinocéros sont également protégés de leur plus grand danger : le braconnage.

"Le rhinocéros noir, dans ce pays, continue à faire face à de sérieux défis, notamment la question du braconnage. Mais également le manque d'habitats sûrs qui est pourtant nécessaires pour réintroduire les populations de rhinocéros qui se multiplient dans les zones où nous disposons actuellement de sanctuaires", explique Samuel Mutisya, responsable de la recherche et de la conservation des espèces, Ol Pejeta Conservancy.

En 2020, on comptait officiellement 3 100 rhinocéros noirs dans le monde. Un tiers d’entre eux se trouvent au Kenya. Et vu la rareté de ces animaux au fil des ans, le pays tente d’avoir plus de lieux comme ici pour les accueillir.

"Plus de 50 % des sanctuaires de rhinocéros dans ce pays ont atteint leur capacité d'accueil. Et, par conséquent, si nous continuons comme si de rien n'était, leur capacité à continuer à se reproduire est compromise. Le plus grand défi est d'identifier des espaces dans ce pays qui peuvent être sécurisés, qui peuvent être transformés en sanctuaires où les rhinocéros peuvent prospérer", poursuit Samuel Mutisya.

Les sanctuaires sont souvent confrontés à une surpopulation, mais ils sont le meilleur moyen de protéger cette espèce recherchée. Sur le marché noir, une corne de rhinocéros peut atteindre 60 000 dollars le kilo.

"Notre organisme compte 169 rhinocéros noirs, ce qui en fait la plus grande réserve de rhinocéros noirs d'Afrique de l'Est. Les rhinocéros noirs d’ici bénéficient d’une grande protection. Et c'est pourquoi nous n'avons pas eu de cas de braconnage depuis environ six ans", explique Stephen Elimlim, responsable de la surveillance des rhinocéros, Ol Pejeta Conservancy.

Le Kenya a fait des progrès significatifs avec moins de 1 % de braconnage de rhinocéros signalés entre 2017 et 2021.