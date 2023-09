Kenya : une FIV pour sauver le rhinocéros blanc du Nord de l'extinction

Les défenseurs de l'environnement qui luttent pour sauver le rhinocéros blanc du Nord de l'extinction sont sur le point de pouvoir tenter la FIV après la production réussie de 29 embryons jusqu'à présent.

À l'occasion de la Journée mondiale du rhinocéros, le personnel de la réserve d'Ol Pejeta au Kenya, où vivent Najin et Fatu les deux dernières femelles blanches du nord au monde, espère qu'un jour un nouveau bébé rhinocéros blanc du nord naîtra d'une mère porteuse.

Ils sont tous deux des femmes et tous deux incapables de porter une grossesse. Le dernier mâle est décédé en 2018.

Les écologistes de l'Ol Pejeta Conservancy au Kenya et leurs collègues du monde entier sont engagés dans une course contre la montre pour réussir une grossesse en utilisant les œufs récoltés sur Najin et Fatu et le sperme collecté sur les rhinocéros blancs du Nord mâles avant leur mort.

18 ovules collectées sur Fatu ont abouti à la création de cinq nouveaux embryons dans un laboratoire de Crémone, en Italie, en mai.

Jusqu'à présent, 29 embryons de rhinocéros blanc du Nord ont été créés, explique Samuel Mutisya, responsable de la recherche et de la conservation des espèces à Ol Pejeta Conservancy.

" Les activités de laboratoire ultérieures ont abouti à la production de cinq nouveaux embryons. Cela porte le total à 29 et il s'agit d'une avancée majeure car cela ne s'est jamais produit depuis que nous avons lancé ce projet et cela offre un grand espoir pour le rétablissement des rhinocéros blancs du Nord. "

Les embryons sont stockés dans de l’azote liquide pour être transférés à une mère porteuse – un rhinocéros blanc du sud – dans les mois ou années à venir.

Le projet est une collaboration impliquant une équipe de scientifiques et de défenseurs de l'environnement de l'Institut Leibniz pour la recherche sur le zoo et la faune (Leibniz-IZW), Ol Pejeta Conservancy, Safari Park Dvůr Králové, Kenya Wildlife Service (KWS) et Wildlife Research and Training Institute (WRTI). ) à Ol Pejeta Conservancy au Kenya, collectivement connu sous le nom d'équipe BioRescue.

Des mères porteuses potentielles ont été identifiées, dit Mutisya, ajoutant que les femelles de rhinocéros blancs du Sud ont été sélectionnées pour leur similitude avec les rhinocéros blancs du Nord.

" La sélection des substituts idéaux est essentielle au processus de rétablissement du rhinocéros blanc du Nord. Nous disposons actuellement d'un bassin suffisant de femelles d'origine rhinocéros blanc du Sud qui ont été préparées et mises à disposition pour ce programme. Il est important que leur sélection soit fait correctement car il faut un animal qui a démontré ses capacités, il est en bonne santé reproductive. Nous choisissons le rhinocéros blanc du Sud car il a la même période de gestation que le rhinocéros blanc du Nord et peut donc mener une grossesse à terme. C'est également facile lorsque vous êtes il s'agit d'un membre d'une espèce dont le comportement, les tendances et tout est identique à celui du rhinocéros blanc du Nord.

L'équipe Biorescue effectuera ensuite des transferts d'embryons avec des embryons de rhinocéros blanc du Sud pour vérifier que leurs méthodes aboutiront à une grossesse viable, avant d'appliquer la même approche aux embryons de rhinocéros blanc du Nord.

Jacob Anampio, gardien de rhinocéros à Ol Pejeta Conservancy, se dit honoré de prendre soin de ces précieuses créatures.

"Je trouve toujours une grande joie à m'occuper des rhinocéros blancs du Nord, car ils symbolisent notre espoir pour l'existence continue de cette magnifique espèce dans le futur."

Des décennies de braconnage ont fait de nombreuses victimes parmi les espèces de rhinocéros.

Les animaux sont tués pour leurs cornes, qui ont longtemps été utilisées comme matériau de sculpture et appréciées dans la médecine traditionnelle chinoise pour leurs prétendues propriétés curatives.

Le dernier rhinocéros blanc du Nord mâle était un homme de 45 ans nommé Soudan, qui est devenu célèbre en 2017 lorsqu'il a été répertorié comme « le célibataire le plus éligible au monde » sur l'application de rencontres Tinder dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds. Le Soudan, du nom du pays où il est né à l'état sauvage, a été euthanasié en 2018 en raison de maladies liées à l'âge.