L ’Afrique du Sud extrade six Nigérians vers les États-Unis

L ’Afrique du Sud extradera vendredi vers les États-Unis six ressortissants nigérians soupçonnés d’avoir escroqué leurs victimes de plus de 6 millions de dollars dans le cadre d’une vaste arnaque sentimentale en ligne, a annoncé la police.

Les six hommes sont accusés d’appartenir à Black Axe, un réseau criminel organisé, et sont recherchés par les autorités américaines pour des faits notamment de fraude électronique et de blanchiment d’argent, selon les Hawks, l’unité d’élite de la police sud-africaine.

Ils avaient été arrêtés en Afrique du Sud en 2021 lors d’une importante opération de démantèlement. Les suspects auraient ciblé plus de 100 femmes aux États-Unis et leur auraient soutiré plus de 100 millions de rands, soit environ 6,2 millions de dollars, grâce à des escroqueries sentimentales en ligne.

« Parmi les victimes présumées figuraient des retraités et des chefs d’entreprise, qui auraient été ciblés au moyen de relations en ligne sophistiquées destinées à gagner leur confiance avant de leur soutirer de l’argent », a déclaré la porte-parole des Hawks, la colonelle Katlego Mogale.

Selon cette dernière, les suspects seront remis vendredi à des représentants du FBI et des services secrets américains à l’aéroport international du Cap.

Les arnaques sentimentales en ligne sont devenues une forme de cybercriminalité transnationale de plus en plus répandue. Les escrocs utilisent généralement de fausses identités sur les sites de rencontre et les réseaux sociaux afin d’établir une relation de confiance avec leurs victimes, avant de les convaincre de leur envoyer de l’argent.

Cette affaire illustre l’ampleur internationale prise par certains réseaux de fraude en ligne. En 2022, l’influenceur nigérian Ramon Abbas, connu sur Instagram sous le pseudonyme « Hushpuppi », avait été condamné aux États-Unis à plus de 11 ans de prison pour son implication dans un vaste réseau international de fraude et de blanchiment d’argent.