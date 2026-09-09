Égypte, Grèce et Chypre appellent à appliquer la 2eme phase du plan Trump pour Gaza

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président chypriote Nikos Christodoulides ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient.

Concernant Gaza, les trois dirigeants ont appelé à la mise en œuvre de la deuxième phase du plan américain et à l’application de la résolution 2803 du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment pour permettre le lancement des opérations de reconstruction, de relèvement rapide et l’acheminement de l’aide humanitaire.

Le président al-Sissi a insisté sur la nécessité de garantir un accès « total, durable et sans entrave » à l’aide destinée à la population de Gaza et a réaffirmé l’opposition de l’Égypte à tout déplacement forcé des Palestiniens.

« Nous rejetons catégoriquement toute tentative visant à déplacer le peuple palestinien, à modifier la composition démographique des territoires palestiniens ou à les fragmenter », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec ses homologues grec et chypriote.

Le chef de l’État égyptien a également appelé au respect de l’accord de cessez-le-feu de Charm el-Cheikh et à l’application du plan de Donald Trump « dans toutes ses composantes ».

L’Égypte, la Grèce et Chypre ont réaffirmé leur soutien à la création d’un État palestinien indépendant et souverain dans les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément aux résolutions des Nations unies.

Ils ont également défendu le maintien de l’unité géographique, politique et juridique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, rejetant toute tentative visant à séparer les deux territoires.

« La position de l’Égypte appelle à une désescalade et à donner la priorité aux solutions politiques afin d’empêcher la région de sombrer dans un cycle de conflit plus vaste », a déclaré M. al-Sissi.

Appel à la souveraineté du Liban

Sur le Liban, les trois pays ont appelé à la fin des attaques israéliennes contre le territoire libanais et au retrait des forces israéliennes. Ils ont également soutenu le renforcement des institutions de l’État libanais, notamment de ses forces armées, afin de permettre à Beyrouth d’exercer son autorité et sa souveraineté sur l’ensemble du territoire.

Les dirigeants ont par ailleurs réaffirmé leur soutien à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Libye. Ils ont appelé au retrait des forces étrangères et des mercenaires et à la tenue simultanée d’élections présidentielle et législatives dans le cadre d’un processus politique conduit par les Libyens.

L’énergie au cœur de la coopération tripartite

Le sommet a également porté sur le renforcement des échanges dans le commerce, l’investissement, l’énergie, le tourisme, l’éducation, la culture, les migrations et l’emploi, ainsi que sur la lutte contre la criminalité organisée et les migrations irrégulières.

Dans le secteur énergétique, Abdel Fattah al-Sissi a mis en avant le projet d’interconnexion électrique GREGY avec la Grèce, présenté comme un levier d’intégration des énergies propres entre l’Égypte, la Méditerranée orientale et l’Europe.

Le président égyptien a également souligné la coopération avec Chypre dans le domaine du gaz naturel, avec l’objectif d’acheminer du gaz vers les infrastructures égyptiennes avant sa réexportation vers les marchés européens.

Les trois pays ont enfin réaffirmé leur volonté de conclure des accords et mémorandums sur la délimitation des frontières maritimes conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Ils ont convenu de tenir leur prochain sommet trilatéral, le onzième, à Chypre. Aucune date n’a été annoncée.