RDC : incendie lors d'un mariage, la sécurité du bâtiment mise en cause

En République démocratique du Congo, les investigations se poursuivent après l’incendie mortel qui s’est déclaré dans une salle de réception, dans la nuit de vendredi à samedi, dans la commune de Lingwala à Kinshasa, la capitale, lors d’une fête de mariage.

Les premiers éléments de l’enquête font état de failles en matière de sécurité. Les autorités pointent notamment l’absence de sortie de secours au niveau du bâtiment.

"Nous venons d’inspecter les lieux, et il est clair que les normes [de sécurité, ndlr] ne sont pas respectées — même en ce qui concerne la sortie de secours : comme vous pouvez le constater, les gens ont eu du mal à se mettre en sécurité ; tout le monde était en proie à la panique. C’est regrettable, nous allons donc prendre des mesures, et les autorités mettront en œuvre des dispositions pour les autres lieux de réception relevant de ma compétence, ainsi que dans toute la ville et la province de Kinshasa", raconte Norbert Nzindula, maire de la commune de Lingwala.

Le bilan du drame divise : 22 personnes auraient péri dans l’incendie et plusieurs autres ont été blessées, selon les données publiées samedi par le maire de la commune, alors que le gouverneur de la ville de Kinshasa parle de douze morts, dont 7 femmes.

Face au drame, le ministre congolais de l’Intérieur a instruit, samedi, les gouverneurs de province de procéder "au contrôle systématique de toutes les salles de fête et autres lieux accueillant des manifestations publiques" rapporte Radio Okapi.