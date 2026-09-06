Cap-Vert : funérailles de certaines victimes de l'accident d'un bus

Le Cap-Vert a organisé dimanche des funérailles de certains enfants tués dans un accident de la route sur l'île de Fogo. La cérémonie s’est déroulée en présence du président de l’archipel José Maria Neves.

Au moins 25 personnes dont des enfants et des adolescents ont péri samedi, lorsque leur véhicule a plongé dans une falaise après une sortie de route.

Le bus transportait 32 passagers de retour d’une excursion offerte aux élèves par le chauffeur de l’autocar qui n’a pas survécu au drame. L’accès aux victimes a été rendu difficile par l’état du lieu de la tragédie. Sept victimes ont été inhumées tôt dimanche matin, en raison de l’état des dépouilles.