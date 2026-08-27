Gamescom 2026 ouvre à Cologne avec des exposants et visiteurs record

L’événement est plus vaste que jamais cette année, toute la surface d’exposition de 233 000 mètres carrés ayant été vendue pour la première fois. Plus de 1 700 exposants venus de 67 pays et régions participent, battant le record de 1 568 établi l’an dernier. Les grands noms du secteur, dont Xbox, Sega et Nintendo, présentent de nouveaux titres et des démos jouables. Les visiteurs peuvent essayer des jeux comme Sonic Racing: CrossWorlds et Mario Kart World, tandis que de longues files d’attente se sont formées pour The Witcher 3: Wild Hunt après l’annonce d’un nouveau pack réunissant une extension et un remaster, Songs of the Past. Le salon illustre aussi le caractère de plus en plus international de l’industrie du jeu vidéo. Plus de 70 % des exposants ont leur siège hors d’Allemagne, tandis qu’un nombre record de 47 pavillons nationaux et régionaux sont représentés. L’intelligence artificielle constitue un autre axe majeur, les développeurs explorant la manière dont les nouveaux outils d’IA peuvent soutenir à la fois la production et le travail créatif. Gamescom ouvrira ses portes au grand public le 27 août, les organisateurs s’attendant à accueillir plus de 350 000 visiteurs avant la clôture de l’événement, le 30 août. Malgré son changement d’échelle, le salon reste fidèle à sa vocation: rassembler les communautés de joueurs en personne.