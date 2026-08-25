Haïti : nouvelle attaque de gangs à Kenscoff, des survivants racontent l'horreur

Des cris de douleur ont retenti à Kenscoff, en Haïti, lorsque les survivants ont découvert, tôt lundi matin, les corps de leurs amis et de leurs proches éparpillés dans les rues.

Une puissante coalition de gangs a attaqué une communauté agricole autrefois paisible, nichée dans les collines surplombant la capitale haïtienne, faisant plusieurs victimes.

Jean Massillon, le maire de Kenscoff, a déclaré que des hommes armés avaient attaqué la localité dimanche soir, incendiant des maisons et tuant des habitants.

"Il est encore impossible de déterminer le nombre définitif de victimes en raison des difficultés d'accès et des problèmes de communication", a-t-il déclaré.

Il a imputé cette attaque à des membres de Viv Ansanm, que le gouvernement américain a classés parmi les organisations terroristes étrangères.

"Ils ont semé le chaos", a déclaré Massillon.

Robert Jean a déclaré que, lorsqu'il a entendu les coups de feu, il a réveillé tous les occupants de sa maison et les a emmenés en toute hâte dans un endroit plus sûr, mais qu'il n'a pas réussi à retrouver son frère.

"J’ai appelé pour savoir si tout le monde allait bien ; je n’arrivais pas à joindre mon frère, qui s’appelle Jean Mercidieu. Je l’ai appelé sur son portable, mais je n’ai pas réussi à le joindre", a déclaré Jean.

L'agriculteur Enold Saint-Verti a imputé la faute au manque de sécurité alors qu'il soulevait le drap qui recouvrait le corps de son beau-frère.

"Nous n'avons pas de bonne police. Si seulement nous avions une bonne police, elle aurait posté un fourgon blindé ici et ce qui s'est passé aurait pu être évité", a déclaré Verti.

Les gangs contrôlent environ 70 % de Port-au-Prince, la capitale, et le groupe "Viv Ansanm" s'en prend régulièrement à la ville voisine de Kenscoff.

La violence des gangs a provoqué le déplacement d'un nombre record de 1,5 million de personnes à travers Haïti, où, selon les statistiques de l'ONU, plus de 3 100 personnes auraient été tuées entre janvier et juin et 1 189 autres, blessées.

Cette attaque survient moins d'une semaine après que le gouvernement américain a expulsé plus de 160 personnes vers ce pays des Caraïbes en proie à des troubles, pour la première fois depuis que l'administration Trump a remporté une bataille juridique visant à mettre fin au statut de protection temporaire dont bénéficiaient quelque 350 000 Haïtiens.

Haïti doit organiser, le 13 décembre, ses premières élections générales depuis plus d'une décennie, et le processus d'inscription des électeurs est en cours à Port-au-Prince et dans le reste du pays. Les experts ont toutefois averti qu'il était actuellement trop dangereux d'organiser des élections.