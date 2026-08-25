Ceuta : le gouvernement espagnol prend en main le retour des migrants au Maroc

Le gouvernement espagnol a déclaré que la situation à Ceuta relevait de « l’intérêt de la sécurité nationale ».

Mardi matin, le Premier ministre Pedro Sánchez a présidé une réunion spéciale sur la sécurité au palais de la Moncloa, suivie d’un conseil des ministres. Le ministre de la Politique territoriale a annoncé la création d’un organisme agréé regroupant plusieurs autorités afin d’apporter une réponse mieux coordonnée et d’assurer le retour en toute sécurité des migrants vers le Maroc.

« Tous ne sont pas rentrés au Maroc ; nous parlons d’un pourcentage compris entre 5 et 10 % de personnes qui se trouvent encore à Ceuta. Afin de faire face à cette deuxième phase, sur laquelle nous travaillons depuis ces dernières semaines, nous avons tenu aujourd’hui une réunion de sécurité nationale suivie d’un Conseil des ministres au cours duquel nous avons déclaré la situation d’intérêt pour la sécurité nationale et approuvé la création d’un organisme certifié – regroupant 11 ministères, une délégation de Ceuta, le gouvernement de Ceuta représenté par son président – et, au sein de ce nouvel organisme, nous avons désigné un coordinateur, dont la fonction a été confiée à la personne qui s’adresse à vous en ce moment même, le ministre de la Politique territoriale. », a déclaré Ángel Víctor Torres, ministre espagnol de la Politique territoriale.

M. Torres, coordinateur de cette nouvelle entité, a souligné la nécessité de gérer avec délicatesse le retour des migrants et des mineurs encore présents à Ceuta, en faisant de cette question une « priorité », mais aussi « dans le respect du droit international et des droits de l’homme ».