Kyiv : Solomianskyi au lendemain d’une attaque russe massive

L’attaque a débuté peu après minuit et s’est prolongée pendant près de neuf heures. Dans le district de Solomianskyi, les étages supérieurs d’un immeuble de neuf étages ont été détruits. Au moins huit personnes ont été tuées et plusieurs habitants sont restés piégés sous les gravats. Les secours en ont extrait 12. Dans le quartier, les habitants ont retrouvé des logements endommagés, des fenêtres soufflées et des véhicules incendiés. Une école et un hôpital pour enfants ont également été touchés. Le maire Vitali Klitschko fait état de dégâts importants dans trois districts de Kyiv, avec des infrastructures résidentielles et essentielles endommagées. Les secours restaient mobilisés pour déblayer les gravats et sécuriser les bâtiments fragilisés. Face aux missiles balistiques russes, difficiles à intercepter, Volodymyr Zelensky réclame davantage de systèmes de défense aérienne, notamment des intercepteurs Patriot. Kyiv a décrété vendredi journée de deuil. Les drapeaux ont été mis en berne et les événements de divertissement annulés.