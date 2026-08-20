Kyiv sous les missiles russes : des dizaines de blessés et de vastes coupures de courant

Au moins 33 personnes ont été blessées dans les frappes russes, selon les services d’urgence ukrainiens. Les secours sont intervenus dans plusieurs quartiers de Kyiv, où 12 sites ont été touchés, notamment des immeubles d’habitation, un établissement médical et une école, tandis que des incendies se sont déclarés dans des entrepôts, des véhicules, des garages et d’autres bâtiments. À Solomianskyi, les huitième et neuvième étages d’un immeuble de neuf étages ont été détruits et un incendie s’est déclaré aux étages inférieurs. Les secours ont extrait des personnes prises sous les décombres et sont intervenus après des signalements d’habitants coincés dans deux immeubles ainsi que dans un abri d’école. Des maisons voisines, un hôpital pour enfants, des voitures et des garages ont également subi des dégâts.newsukraine. Ces frappes ont lieu alors que la Russie recourt de plus en plus aux missiles balistiques contre Kyiv, mettant ainsi à rude épreuve les défenses aériennes ukrainiennes, dont les capacités sont limitées. Les stocks de missiles intercepteurs destinés aux batteries Patriot sont également sous tension, ce qui complique la protection de la capitale contre ce type de menace. L’attaque a par ailleurs provoqué des coupures de courant dans plusieurs quartiers. Selon l’opérateur DTEK, quelque 90 000 foyers ont été privés d’électricité dans un premier temps, mais plus de la moitié avaient retrouvé le courant au cours de la matinée.