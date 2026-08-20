Sirènes, abris et manœuvres réduites : la Corée du Sud se prépare à la crise

Des habitants dans tout Séoul ont participé à des exercices de défense civile alors que les sirènes retentissaient et que la police dégageait les routes pour les véhicules de secours. La population a été dirigée vers les stations de métro et les abris souterrains, tandis qu’à l’hôtel de ville de Séoul, les évacués apprenaient à prodiguer les premiers secours et à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. L’exercice s’inscrivait dans le cadre d’Ulchi Freedom Shield, les manœuvres militaires annuelles américano-sud-coréennes, qui proposaient également la présentation de matériel militaire et des simulateurs de drones pour les enfants. Les scénarios de cette année incluaient des menaces liées aux drones, des perturbations du GPS et des cyberattaques. La composante militaire a toutefois été réduite, à la demande du président américain Donald Trump, qui a mis en avant sa "très bonne relation" avec Kim Jong Un. L’exercice a débuté le 17 août et doit désormais s’achever le 21 août, certaines manœuvres sur le terrain étant remplacées par des simulations. Ces exercices allégés interviennent alors que Washington et Séoul tentent de maintenir leur niveau de préparation tout en évitant une nouvelle escalade avec Pyongyang. Le président Lee Jae-myung a déclaré que ces mesures de défense civile visaient à protéger la population et à préserver la vie quotidienne, plutôt qu’à préparer la guerre.