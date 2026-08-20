Pékin : les robots humanoïdes dansent, jouent au ping-pong et disputent des combats de MMA

Entre démonstrations spectaculaires et applications conçues pour le monde réel, des robots humanoïdes dansent, jouent au ping-pong, disputent des combats de type MMA et affrontent même des adversaires humains sur un terrain de football. Le secteur de la robotique poursuit son expansion à un rythme soutenu. Les fabricants chinois augmentent leur production, intègrent davantage d’intelligence artificielle et cherchent à réduire les coûts tout en améliorant la fiabilité des machines. Les restrictions de sécurité imposées par la FCC, l’autorité américaine chargée de réguler les communications, limitent l’accès des constructeurs chinois au marché américain. L’agence craint que ces robots connectés, équipés de caméras, de capteurs LiDAR et de puces d’IA, puissent être contrôlés à distance ou utilisés pour collecter des données sensibles. En réponse, les fabricants chinois accélèrent leur déploiement dans l’industrie nationale. Assemblage, logistique et manutention sont particulièrement ciblés pour automatiser les tâches répétitives, pénibles ou dangereuses. Leur fonctionnement continu peut compenser une cadence parfois inférieure à celle d’un opérateur expérimenté. Cette industrie bénéficie par ailleurs d’un vaste réseau de fournisseurs chinois, qui compte plus de 500 acteurs clés et pourrait en réunir plus de 1 000. Face aux pénuries de main-d’œuvre et à la hausse des coûts de production dans le monde, les fabricants misent sur la demande croissante d’automatisation pour compenser la perte de débouchés américains.