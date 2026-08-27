Sénégal : le Pastef de Sonko demande le respect du calendrier électoral

Au Sénégal, le Pastef de l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko, a demandé au gouvernement de fixer la date des prochaines élections locales.

Le parti majoritaire à l’Assemblée rappelle que le dernier scrutin local s’est déroulé le 23 janvier 2022. Les prochaines doivent donc avoir lieu au plus tard, le dimanche 17 janvier 2027. Au Sénégal, les Conseillers municipaux et départementaux sont élus pour un mandat de cinq ans.

Le Pastef a fait savoir dans un communiqué publié mercredi que calendrier électoral s'impose à tous, tout en mettant en garde contre toute velléité de glissement. Mais du côté de l'exécutif, silence total : aucun texte en lien avec les élections n'a été publié.

Bassirou Diomaye Faye, envisage-t-il de repousser l'échéance afin de permettre à son parti, les Patriotes Républicains, créé il y a à peine quelques mois, de mieux affûter les armes ?