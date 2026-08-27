Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Sénégal : le Pastef de Sonko demande le respect du calendrier électoral

Ousmane Sonko après son élection à la présidence de l'Assemblée nationale à Dakar, au Sénégal, le 26 mai 2026   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Sénégal

Au Sénégal, le Pastef de l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko, a demandé au gouvernement de fixer la date des prochaines élections locales.

Le parti majoritaire à l’Assemblée rappelle que le dernier scrutin local s’est déroulé le 23 janvier 2022. Les prochaines doivent donc avoir lieu au plus tard, le dimanche 17 janvier 2027. Au Sénégal, les Conseillers municipaux et départementaux sont élus pour un mandat de cinq ans.

Le Pastef a fait savoir dans un communiqué publié mercredi que calendrier électoral s'impose à tous, tout en mettant en garde contre toute velléité de glissement. Mais du côté de l'exécutif, silence total : aucun texte en lien avec les élections n'a été publié.

Bassirou Diomaye Faye, envisage-t-il de repousser l'échéance afin de permettre à son parti, les Patriotes Républicains, créé il y a à peine quelques mois, de mieux affûter les armes ?

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.