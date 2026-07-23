SeaWorld Abu Dhabi annonce la naissance du premier petit morse du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord

SeaWorld Abu Dhabi a annoncé la naissance du premier petit morse de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Baptisé Kaya, le petit est né le 19 mai d’une mère nommée Smooshi et se porterait bien sous la surveillance des spécialistes animaliers du parc.

''La naissance de Kaya marque véritablement une étape majeure : il s’agit du premier petit de morse né dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. C’est une formidable réussite, non seulement pour SeaWorld, l’île de Yas et Abu Dhabi, mais aussi pour l’ensemble du secteur zoologique.'', explique Scott McCoy, directeur zoologique principal, SeaWorld Abu Dhabi.

Depuis l’arrivée de Kaya, les dresseurs indiquent que Smooshi a endossé son nouveau rôle de mère, s’occupant de son petit et lui apprenant à vivre.

''Smooshi a 23 ans, et avant l’arrivée de Kaya, sa vie ici à SeaWorld Abu Dhabi était très différente. Elle fait partie d’une population de morses qui compte au total cinq individus. Les morses sont des animaux très sociables ; elle passe beaucoup de temps avec ses dresseurs, à jouer, à apprendre et à faire des activités ludiques et enrichissantes. Mais depuis l’arrivée de Kaya, nous avons constaté un changement radical. C’est désormais elle la « professeure » ; elle se consacre donc entièrement à son petit et veille à ce qu’il apprenne tout ce que Smooshi a appris au cours de sa vie.'', raconte Scott McCoy.

Le petit morse rejoint d’autres espèces marines de SeaWorld Abu Dhabi, notamment des manchots et des dauphins, au sein du parc situé sur l’île de Yas.