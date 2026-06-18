La réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger se précise

Le Bénin et le Niger s’activent pour la réouverture de leur frontière commune. Le premier cycle de travaux techniques des experts des deux pays sur le sujet a été acté mercredi.

Les résultats de leurs échanges qui ont duré quinze jours ont été remis au président béninois Romuald Wadagni et à son homologue nigérien Abdourahamane Tiani.

Le communiqué publié par les experts évoque la ‘’ volonté des deux présidents de dynamiser la coopération bilatérale’’.

La frontière entre le Niger et le Bénin est fermée depuis l’arrivée des militaires au pouvoir à Niamey en juillet 2023, en rapport les sanctions prises par la CEDEAO après ce putsch.

Malgré la levée de la mesure par l'organisation régionale, le Niger s’est toujours opposé à la réouverture de la frontière. Invoquant la présence à Cotonou des militaires français qui constituerait une menace pour sa sécurité.

La donne a changé depuis la visite du nouveau président béninois Romuald Wadagni à Niamey, début juin.