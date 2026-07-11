Guerre en Ukraine : Kyiv frappée par des missiles balistiques russes et des drones, 10 blessés

Des images tournées à Kyiv tôt samedi 11 juillet montrent d'épaisses colonnes de fumée s'élevant au-dessus de la capitale, tandis que les secours ramassent des débris de missiles et que des habitants balaient les éclats de verre jonchant les cours et les voitures endommagées. Le soldat Oleh Tymoshenko, qui nettoyait son véhicule touché par les explosions, raconte qu'un premier missile a frappé avant même le déclenchement de l'alerte aérienne, puis qu'un second est tombé cinq minutes plus tard alors qu'il s'était réfugié dans un couloir. Selon les autorités, la Russie a visé Kyiv avec des missiles balistiques et une vague de drones, touchant les districts de Solomianskyi, Darnytskyi, Dniprovskyi et Sviatoshynskyi. Au moins dix personnes, dont un garçon de 11 ans, ont été blessées et quatre hospitalisées, a indiqué le maire Vitali Klitschko. L'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a lancé au cours de la nuit six missiles balistiques Iskander, plusieurs missiles de croisière et 121 drones, dont la majorité auraient été interceptés par les défenses antiaériennes. Cette nouvelle attaque intervient trois jours après un précédent bombardement qui avait fait quatre morts, illustrant l'intensification des frappes russes contre la capitale ukrainienne.