Nigeria : plusieurs artistes africains au festival d'improvisation à Abuja

Des éclats de rire ont parcouru la salle à Abuja tandis que des visiteurs venus de différents continents se penchaient en avant, pleins d’anticipation. Sur scène, les comédiens transformaient des expériences de la vie quotidienne en théâtre spontané, suscitant chez le public des sourires, des réflexions et parfois de la tristesse.

Pendant une semaine, la capitale nigériane, Abuja, est devenue un point de rencontre pour des artistes, des éducateurs, des humanitaires, des professionnels du développement, des chefs d’entreprise et des animateurs communautaires, tous unis par une conviction commune : celle que les histoires ont le pouvoir de transformer des vies.

Baptisé « MeetInNigeria », le tout premier festival africain d’improvisation et de théâtre playback a rassemblé à Abuja des participants venus de toute l’Afrique et d’ailleurs, créant ainsi un espace dynamique où se croisaient culture, créativité et changement social.

Organisé par la fondation Access to Creative Play et la compagnie Ensemble Improv Theatre, ce festival culturel avait pour objectif de créer un espace de connexion, de collaboration et d’échange entre les artistes et le public.

Au-delà du divertissement, les professionnels présents à l’événement affirment que le théâtre peut être mis au service de la justice sociale, d’où le thème de cette année : « Une histoire à la fois, l’improvisation au service de la justice sociale ? ».

Selon la directrice exécutive de la fondation Access to Creative Play, Oluwadamilola Abdulai-Apotieri, la fondation travaille depuis onze ans auprès des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, en utilisant les récits comme moyen de renforcer la résilience et d’apporter un soutien psychosocial.

« Le théâtre joue donc un rôle majeur, même dans le développement communautaire et le développement humain. Une partie de l’improvisation s’appelle d’ailleurs l’improvisation appliquée : nous utilisons le théâtre comme outil pour favoriser la communication dans le domaine médical ; ainsi, en entreprise, nous recourons à l’improvisation appliquée pour des ateliers de cohésion d’équipe ; dans le milieu médical, nous pratiquons l’improvisation pour renforcer la sécurité des patients et améliorer le comportement des praticiens au chevet des malades ; dans les prisons, nous utilisons l’improvisation pour renforcer la résilience », a-t-elle ajouté.

« Le théâtre est une source incroyable de compétences relationnelles pour l’écoute, la collaboration et le renforcement de la confiance en soi dans tout ce que l’on fait. C’est un excellent moyen de rassembler les gens ; le théâtre est un langage universel qui permet aux gens de rire et de tisser des liens qui n’existeraient peut-être pas autrement », a déclaré Stephanie Ryan, une comédienne américaine.

Le festival a mis en avant la capacité unique du théâtre à combler les fossés culturels et linguistiques. L’artiste de théâtre australien Nick Bone y a vu un potentiel thérapeutique.

Selon lui, les organisations du monde entier recourent de plus en plus aux techniques d’improvisation pour gérer les dynamiques professionnelles, les défis culturels et les enjeux sociaux.

« L’art en général vous fait sortir un peu de votre tête pour vous reconnecter davantage à votre cœur et à votre corps. C’est thérapeutique, car les gens sont plus humains que la logique à laquelle on les a convaincus d’adhérer. Le théâtre d’improvisation, en particulier, revient à décomposer nos conversations et nos interactions en minuscules éléments, afin de déterminer comment mener des conversations plus constructives qui aboutissent à de bons résultats. C’est donc particulièrement utile à cet égard, et, en effet, de nombreuses organisations ont recours à des formations en improvisation précisément pour aider les entreprises et les pays à réfléchir aux enjeux culturels », a déclaré Nick Bone.

« Je pense que le rire est quelque chose que les gens partagent, quelle que soit la langue qu’ils parlent ; ainsi, lorsque vous rassemblez des personnes et que, l’espace d’un instant, elles partagent ce même sentiment, cette même joie, c’est vraiment quelque chose qui peut transcender la langue officielle », a déclaré Stephanie Ryan.

Le théâtre d’improvisation consiste en des représentations en direct sans scénario, au cours desquelles les comédiens créent des scènes. Les dialogues, la musique et les mouvements s’inspirent souvent spontanément des suggestions du public.

Fondé en 1975 et pratiqué dans plus de 70 pays, ce spectacle permet au public de partager ses expériences ou ses histoires personnelles, qui sont ensuite rejouées sur scène par les artistes.