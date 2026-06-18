Macron et Modi visitent le pavillon indien à VivaTech

Les deux dirigeants ont visité le pavillon indien du Paris Expo Porte de Versailles, où ils ont rencontré des entrepreneurs, échangé avec des exposants et salué les participants, illustrant l’importance croissante accordée à la coopération en matière d’innovation et d’économie. Cette apparition s’inscrivait dans le cadre de l’Année de l’innovation franco-indienne, lancée à Mumbai en février 2026 pour encourager la collaboration en recherche, technologie et entrepreneuriat. À VivaTech, l’un des principaux rendez-vous technologiques européens, la visite a également mis en lumière le rôle croissant de l’Inde dans l’écosystème mondial des start-up ainsi que les efforts des deux pays pour approfondir leurs liens dans l’intelligence artificielle, les infrastructures numériques et les technologies de pointe. La visite a aussi souligné la présence grandissante de l’Inde à l’un des plus grands rassemblements technologiques d’Europe, qui attire des start-up, des investisseurs et de grandes entreprises du monde entier. L’Inde figure parmi les nations les plus représentées lors de l’édition de cette année, avec des sociétés actives dans les logiciels, l’industrie manufacturière, la biotechnologie et les technologies spatiales. La visite est intervenue quelques jours seulement après que Macron et Modi ont inauguré à Nice Bharat Innovates 2026, vitrine des jeunes entreprises technologiques indiennes. VivaTech 2026 met fortement l’accent sur les usages concrets de l’intelligence artificielle, reflétant un mouvement plus large du secteur, qui passe des attentes à long terme aux applications réelles. Selon les organisateurs, les entreprises recourent de plus en plus à des outils d’IA pour améliorer leur productivité, développer de nouveaux services et renforcer les partenariats internationaux, faisant de l’innovation un pilier clé de la coopération économique entre la France et l’Inde.