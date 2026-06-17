Afrique du sud : des Malawiens évacués de leur centre d'hébergement temporaire à Durban

Mardi, le président Cyril Ramaphosa a exhorté les Sud-Africains à ne pas rejeter la responsabilité des problèmes du pays sur les migrants, à la suite d'une récente vague de troubles et de violences anti-immigrés.

L'Afrique du Sud, l'une des plus grandes économies d'Afrique, attire depuis longtemps des travailleurs migrants venus de tout le continent, tant en situation régulière qu'en situation irrégulière.

Mais ces dernières semaines, des foules de Sud-Africains armés de bâtons, de fouets et de boucliers ont défilé dans certaines régions du pays, ordonnant aux étrangers dépourvus de titre de séjour de quitter le territoire avant le 30 juin.

« Certains attribuent aux ressortissants étrangers les problèmes du gouvernement actuel, à savoir le chômage, la criminalité et la mauvaise qualité des services publics », a déclaré Ramaphosa dans un discours prononcé à l'occasion de la Journée de la jeunesse, qui commémore le soulèvement de Soweto de 1976, lequel a contribué à mettre fin à l'apartheid.

« Même si nous reconnaissons le défi que représente l'immigration clandestine… contre laquelle nous menons une action résolue, nos problèmes sont… nos propres problèmes, et il nous incombe de les résoudre nous-mêmes », a-t-il déclaré.

Le taux de chômage des jeunes s'élève à 42 %, contre 32 % pour l'ensemble de la population active, a déclaré le président.

Il a présenté les mesures prises par le gouvernement pour créer des emplois et a exhorté le secteur privé à offrir une première chance aux jeunes sans expérience professionnelle.

« Pour relever ces défis, il faut des solutions concrètes, et non pas faire des personnes vulnérables des boucs émissaires », a ajouté le président.

S'exprimant à l'issue de la cérémonie, Ramaphosa a lancé un avertissement à ceux qui « font beaucoup de bruit » autour des manifestations appelant les migrants sans papiers à rentrer chez eux.

« Il semble bien y avoir une volonté de déstabiliser le pays, et le message est clair : nous ne le permettrons pas », a-t-il déclaré.

Les craintes croissantes en matière de sécurité, suite aux pillages d'entreprises et aux agressions dont ont été victimes des étrangers, ont incité des citoyens du Nigeria, du Malawi, du Ghana, du Zimbabwe et du Mozambique à accepter le rapatriement volontaire organisé par leurs gouvernements respectifs.

Selon l'agence nationale des statistiques, plus de trois millions d'étrangers vivent en Afrique du Sud, soit 5,1 % de la population.