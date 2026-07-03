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Des millions d'Iraniens attendus à Téhéran pour les funérailles d'Ali Khamenei

Un portrait de l'ayatollah et un drapeau iranien dans la vitrine d'une librairie à la veille des cérémonies funéraires d'Ali Khamenei, à Téhéran, en Iran, le 2 juillet 2026   -  
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AP Photo/Vahid Salemi
By Rédaction Africanews

avec AP

Iran

Le cercueil de l’ayatollah Ali Khamenei décédé orné du drapeau tricolore iranien est exposé au Grand Mosalla de Téhéran. Ce vendredi, les dirigeants iraniens rendent hommage au guide suprême du pays, tué dans une attaque américano-israélienne le 28 février dernier. Il avait 86 ans.

Les funérailles officielles auront lieu samedi. Les autorités attendent entre 15 et 20 millions de personnes pour une cérémonie annoncée comme « l'un des moments les plus significatifs » de l'histoire de l'Iran.

Des représentants d’environ 30 pays feront le déplacement à Téhéran pour assister à ces funérailles placées sous très haute sécurité.

Le Pakistan sera représenté à la cérémonie par son Premier ministre, Shehbaz Sharif, qui y assistera dans la capitale iranienne. Des cérémonies seront aussi organisées dans les villes saintes de Qom et Mashhad.

À l’approche des funérailles, un calme inédit règne à Téhéran. Les bureaux publics et privés resteront fermés samedi et lundi dans la capitale.

Ali Khamenei sera inhumé le 9 juillet au sanctuaire de l'imam Reza, dans la ville iranienne de Mashhad, son lieu de naissance.

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