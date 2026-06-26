La RDC saisit la CIJ contre le Rwanda pour son rôle dans le conflit contre le M23

La République démocratique du Congo a saisi la Cour internationale de justice (CIJ) d’une plainte contre le Rwanda concernant le rôle de ce dernier dans le conflit qui sévit depuis longtemps dans l’est du pays, a annoncé vendredi le gouvernement.

Le Congo a déclaré que les crimes présumés commis contre des civils comprenaient des massacres, des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, des violences sexuelles, des déplacements forcés et des actes de discrimination s’étalant sur plus de trois décennies.

Le Congo a déclaré que le Rwanda avait déployé des forces et soutenu ou dirigé des groupes armés pour mener des opérations militaires illégales sur son territoire à la suite du génocide rwandais de 1994.

Le Congo demande à la CIJ d’ordonner au Rwanda de mettre fin aux violations présumées et d’accorder des réparations au Congo et à ses victimes.

Le gouvernement rwandais n’a pas réagi dans l’immédiat. Le Rwanda a toujours nié les allégations selon lesquelles il soutiendrait des groupes rebelles opérant au Congo.

Des experts de l’ONU et des gouvernements occidentaux se sont rangés du côté du Congo en estimant que le Rwanda était responsable d’avoir apporté son soutien au M23, un groupe armé majeur présent dans l’est du pays.

Ce conflit, qui dure depuis des décennies, trouve son origine dans le génocide rwandais de 1994, après que les vestiges des forces associées à ce génocide se sont enfuis à travers la frontière vers l’est du Congo.

C'est la troisième fois que le Congo tente d'intenter une action contre le Rwanda devant la CIJ, qui est la plus haute juridiction des Nations unies et traite des différends entre États ainsi que des violations présumées de traités internationaux.

La première affaire a été abandonnée par les autorités congolaises en 2001, une deuxième affaire a été rejetée par la CIJ en 2006, la Cour ayant estimé qu’elle n’était pas compétente, le Rwanda n’ayant soit pas signé les traités invoqués par le Congo dans sa plainte, soit émis des réserves, soit ne remplissant pas toutes les conditions prévues par ces traités.

Reportage d’Ange Kasongo à Kinshasa ; reportage complémentaire de Stephanie van den Berg à La Haye ; rédaction d’Amindeh Blaise Atabong ; révision de Jessica Donati et Andrew Cawthorne