Côte d'Ivoire : le désarroi après la demolition de maisons à Abidjan

Les autorités de la plus grande ville de Côte d'Ivoire ont démoli des maisons dans des zones à faible revenu pour des raisons de santé publique, laissant des milliers de personnes sans abri et sans nulle part où aller.

Des centaines de maisons ont été détruites en février lors d'une vague de démolitions ciblant les zones sous-développées d'Abidjan, le centre économique en pleine croissance du pays.

Le gouvernement affirme que cela est dû à des problèmes de santé publique, car les zones pauvres – construites le long d'une lagune dans cette ville portuaire de 6,3 millions d'habitants sur la côte sud de l'Afrique de l'Ouest – subissent des inondations meurtrières pendant la saison des pluies.

Plus de 300 personnes ont été tuées depuis 2005 et les autorités assurent que les déluges sont devenus un terrain fertile pour les maladies d'origine hydrique et autres.

Les démolitions dans les quartiers populaires ne sont pas nouvelles à Abidjan, où l’urbanisation rapide a entraîné un boom démographique et une pénurie de logements, avec près d’un Ivoirien sur cinq résidant dans la ville.

C’est un défi dans de nombreuses régions d’Afrique où les difficultés économiques ont poussé davantage de personnes vers les villes à la recherche de meilleures opportunités, mettant à rude épreuve une infrastructure déjà surchargée.

Cependant, la dernière démolition d’Abidjan – principalement dans les banlieues pauvres des districts de Gesco et Sebroko – est l’une des plus importantes depuis des années, avec des centaines de milliers d’habitants touchés depuis son début fin janvier.

Les familles expulsées et les groupes de défense des droits assurent que cette fois, cela se fait sans préavis ni indemnisation.

Les autorités locales ont défendu les démolitions et affirment que les relocalisations des familles sans abri vers des zones plus sûres ont commencé.

Quelque 35 % des Ivoiriens sont pauvres. Les pénuries d'eau sont un fléau quotidien, et de nombreuses personnes sont obligées d'aller chercher de l'eau dans les ruisseaux pour répondre à leurs besoins quotidiens.

Le pays a également dû faire face à d’autres défis, tels que les attaques djihadistes qui se sont propagées aux États côtiers d’Afrique de l’Ouest, dont la Côte d’Ivoire.

"La vision du gouvernement est claire. Il faut assainir ces quartiers", a déclaré le ministre ivoirien de la Communication, Amadou Coulibaly.

Il a assuré en février que certaines des personnes expulsées dans des quartiers comme Boribana étaient réinstallées dans au moins 1 000 maisons construites par le gouvernement.

De nombreuses familles restent cependant sans abri, bloquées dans plusieurs quartiers de la ville.

Les démolitions sont effectuées "de manière brutale (...) entraînant des conséquences désastreuses pour de nombreuses familles déjà vulnérables", a déclaré la Ligue ivoirienne des droits de l'homme dans un communiqué. Il a exhorté les autorités à mettre un terme à la campagne.

"C'est toute notre histoire. Je suis né ici. Mes parents sont ici depuis 40 ans. Boribana est donc comme notre village", a déclaré Youssouf Coulibaly, un leader des jeunes de Boribana.

"Imaginez un instant que quand nos enfants allaient à l'école, quand ils sortaient (de la maison) il n'y avait pas de policiers. Ils se disent qu'à midi, on va rentrer manger à la maison, et venir retrouver papa n'est pas là, maman n'est pas là, la maison n'est pas là." a déploré Coulibaly

Face à l'indignation et aux protestations des personnes expulsées, le président ivoirien Alassane Ouattara a demandé aux autorités locales d'Abidjan de « faire preuve de solidarité… pour préserver la cohésion et la paix sociale ».

Cependant, les autorités municipales affirment que les démolitions font partie d'un projet plus vaste visant à reconstruire et à fournir les commodités de base dans les quartiers. Des parcelles de terrain seraient louées aux personnes expulsées pour une durée pouvant aller jusqu'à 25 ans, pour environ 16 dollars par mois, disent-ils.

Le 8 avril, le gouvernement a annoncé qu'il avait commencé à indemniser les ménages touchés et que chacun recevrait approximativement 405 $ pour soutenir la relocalisation.

Dans un pays où le salaire minimum est d'environ 121 dollars par mois, certains estiment que ce n'est pas suffisant pour faire face au coût croissant du logement.

"Toutes les personnes déplacées recevront le soutien nécessaire à leur réinstallation", a déclaré Belmonde Dogo, le ministre chargé des efforts de réduction de la pauvreté.

La municipalité de Yopougon, majoritairement composée d'habitants de la classe ouvrière, a également annoncé son intention d'aider les personnes touchées.

