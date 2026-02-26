Somaliland : Israël incarne l'espoir pour les fermiers touchés par la sécheresse

Au Somaliland les agriculteurs en quête de résilience face à la sécheresse qui frappe la région indépendantiste misent désormais sur Israël. L'état hébreu a reconnu l'indépendance de la République autoproclamée du Somaliland en décembre 2025.

Dans son exploitation fruitière au Somaliland, Muhummad Mohamad Ismail creuse autour des troncs de ses orangers et papayers afin de retenir l'eau et d'empêcher son évaporation. Il a perdu plus de la moitié de sa récolte en raison de la sécheresse qui frappe la région indépendantiste.

''Nous avons un forage avec un petit canal qui achemine progressivement l'eau de pluie vers celui-ci pendant la saison des pluies. Cependant, en raison du changement climatique, nous sommes désormais confrontés à une pénurie d'eau croissante. Nous ne recevons plus la même quantité de précipitations qu'auparavant, et il ne pleut presque plus.'', explique l'agriculteur.

Faysal Omar Salah, n’est pas logé à la meilleure des enseignes. Dans sa ferme, les sillons ensemencés ne sont plus que poussière après des mois sans pluie. Privant le fermier des fruits de son travail éreintant.

''En raison de la faible quantité de précipitations cette année, notre récolte a été très limitée. Nous n'avons planté qu'une petite quantité de haricots vers la fin de la saison des pluies, mais même ceux-ci ont dépéri à mesure que la sécheresse s'intensifiait.'', raconte le fermier.

Face à ses difficultés, les populations attendent beaucoup du partenariat entre leur région et Israël. Le gouvernement israélien a reconnu en effet, l'indépendance du Somaliland en décembre 2025.

''Nous espérons qu'Israël sera l'un des principaux acteurs qui changeront la donne pour nous dans le domaine de l'agriculture. L'agriculture pourrait contribuer jusqu'à 15, voire 25 % du PIB du Somaliland, ainsi que de son économie. Nous souhaitons donc collaborer dans ce domaine, c'est-à-dire l'agriculture. Nous espérons donc qu'Israël pourra être l'un des partenaires qui changeront la donne pour nous.'', a déclaré Mohamed Sahal, directeur de la planification et de la politique, ministère du Développement agricole.

Au moins 25 travailleurs du secteur de l’eau du Somaliland suivent déjà une formation en Israël.