Djibouti : dernier meeting de campagne pour Ismail Omar Guelleh

Le dirigeant djiboutien Ismail Omar Guelleh devrait remporter l'élection présidentielle vendredi, prolongeant ainsi son règne de 27 ans sur ce petit pays hautement stratégique de la Corne de l'Afrique.

Guelleh, 78 ans, surnommé « IOG », est l'un des dirigeants africains les plus anciens au pouvoir et dirige d'une main de fer ce pays d'environ un million d'habitants depuis 1999.

Il a transformé cette ancienne colonie française aride en une plaque tournante militaire et maritime internationale tant pour les États-Unis que pour la Chine.

L'opposition étant divisée et largement réduite au silence, Guelleh n'a qu'un seul adversaire, peu en vue.

Il a fait campagne à travers le pays vêtu de vert, avec un maillot et une casquette assortis.

« Il n'y a pas grand-chose en jeu. C’est juste une compétition symbolique », a déclaré Sonia le Gouriellec, experte de la Corne de l’Afrique à l’université catholique de Lille.

Dans une région instable, Guelleh se présente comme le garant de la stabilité d’une nation nichée entre deux anciens ennemis, l’Éthiopie et l’Érythrée.

Au sud, se trouve le Somaliland, une république autoproclamée dotée d’un port en eau profonde et d’un aérodrome, dont l’indépendance unilatérale vis-à-vis de la Somalie n’est reconnue que par Israël.

Les Émirats arabes unis – que Djibouti accuse de déstabiliser la Corne de l’Afrique – sont considérés par de nombreux experts comme étant à l’origine de la reconnaissance du Somaliland par Israël. Ils ont nié cette accusation.

L’année dernière, Djibouti a conclu un partenariat avec l’Arabie saoudite, alliée puis rivale des Émirats arabes unis, pour l’exploitation de son port de Tadjourah.

Bases militaires

La stabilité du pays a incité des puissances militaires étrangères à y établir des bases.

La plus grande base militaire française en Afrique, comptant quelque 1 500 soldats, se trouve à Djibouti, tandis que la Chine, le Japon et l’Italie ont également des troupes dans le pays.

Djibouti abrite également la seule base militaire américaine permanente en Afrique, avec quelque 4 000 soldats soutenant des opérations « antiterroristes » sur le continent, notamment en Somalie.

Djibouti bénéficie d'une situation géographique unique entre l'Afrique et la péninsule arabique.

Il est situé à l'embouchure du détroit stratégique de Bab al-Mandab, un passage étroit entre la mer Rouge et le golfe d'Aden qui constitue l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde.

Ne pouvant compter sur l'agriculture, Djibouti tire 70 % de son produit intérieur brut de ses ports, l'Éthiopie constituant son principal débouché maritime.

Aujourd'hui, alors que le Moyen-Orient est en proie à la guerre opposant les États-Unis et Israël à l'Iran, la navigation dans le détroit de Bab al-Mandab est menacée, peut-être par les alliés de l'Iran, les rebelles houthis au Yémen.

Mais la présence à Djibouti de militaires chinois, autre allié de l’Iran, « protège le pays des attaques des Houthis » pour l’instant, a déclaré M. Le Gouriellec, expert de la Corne de l’Afrique.

"Une mascarade"

Un peu plus de 256 000 personnes sont appelées à voter vendredi pour choisir entre Guelleh et Mohamed Farah Samatar, ancien membre du parti au pouvoir et chef du Centre démocratique unifié (CDU), qui ne dispose d’aucun siège au Parlement.

Omar Ali Ewado, président de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme (LDDH), a qualifié ce scrutin de « mascarade » et déclaré qu'il s'agissait d'une « issue courue d'avance ».

« La personne qui se présentera contre le président Guelleh est membre d'un petit parti inféodé au pouvoir », a-t-il déclaré à l'AFP.

Djibouti est accusé par les organisations de défense des droits de l’homme de réprimer les voix dissidentes. Il se classe 168e sur 180 dans le classement 2025 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières.

Le chef de l’État est également accusé de favoriser son groupe ethnique, les Issa, au détriment de la minorité afar, qui se plaint d’être marginalisée.

Guelleh a été réélu en 2021 avec 97 % des voix, lors d’un scrutin largement boycotté par l’opposition.

Ce mandat devait être son dernier, mais le Parlement a voté la suppression de la limite d’âge de 75 ans pour les candidats à la présidence.

Interrogée sur la question de savoir si Guelleh, qui a des difficultés à marcher, mènera son sixième mandat à son terme, Mme Le Gouriellec a répondu que cela dépendait de son état de santé.

« Son entourage, en particulier son épouse, son beau-fils et sa fille, occupent le devant de la scène et exercent déjà une grande influence », a-t-elle déclaré.