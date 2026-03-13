Guerre en Iran : la base américaine de Djibouti, une cible potentielle de l'Iran ?

L'ambassade des Etats-Unis de Djibouti a appelé ses ressortissants à la vigilance renforçant l'idée d'une possible attaque iranienne.

Il s'agit de la plus grande installation américaine en Afrique avec au moins 4 000 soldats dans un camp semi-souterrain. Le site accueille également un aérodrome militaire, des drones Reaper, quelques avions dédiés à la surveillance et au ravitaillement, ainsi que 1000 travailleurs locaux.

Ce complexe ultramoderne est au cœur des opérations américaines en Afrique et au Moyen-Orient. Dans un contexte où la guerre israélo-américaine contre l’Iran se poursuit, des frappes iraniennes ont déjà visé des ambassades, consulats et installations militaires dans le Golfe, en Irak et aux Émirats arabes unis.

Les experts classent Djibouti parmi les cibles potentielles des frappes de l'Iran et des alliés Houthis qui opère dans la région. Le camp est situé juste en face du Yémen et au cœur de toutes les tensions depuis le début du conflit en Iran.