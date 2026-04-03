Ukraine : la région de Jytomyr sous le choc après une frappe de missiles et de drones

L’Ukraine a indiqué qu’une frappe russe combinant missiles et drones avait touché, vendredi, la région de Jytomyr, au nord-ouest de Kyiv, faisant un mort et dix blessés, tandis que les équipes de secours fouillaient les décombres et les quartiers endommagés. Les autorités locales ont fait état de 18 maisons détruites, tandis qu’une centaine d’immeubles d’habitation et 55 bâtiments publics ou administratifs ont été endommagés lors de cette attaque, qui s’inscrit dans une vague plus large de frappes à travers le pays. La frappe sur Jytomyr faisait partie d’une campagne de frappes russes plus vaste qui a fait au moins huit morts dans l’ensemble de l’Ukraine le 3 avril, selon l’agence Associated Press. Des responsables ukrainiens affirment que Moscou recourt de plus en plus à des attaques en pleine journée afin de perturber au maximum la vie du pays, de viser les infrastructures critiques et de semer la peur au-delà de la ligne de front. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a indiqué que près de 500 drones et missiles avaient été tirés dans la nuit et jusqu’à vendredi, alors que des coupures partielles d’électricité étaient signalées dans plusieurs régions. À Jytomyr, les équipes de secours continuaient de déblayer les décombres et d’inspecter les bâtiments fragilisés, tandis que Kyiv renouvelait ses appels à davantage de systèmes de défense aérienne et de soutien de la part de ses alliés occidentaux.