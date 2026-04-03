Iran : des frappes sur un pont près de Téhéran font au moins 8 morts et 95 blessés

Selon les médias officiels iraniens, le pont, situé près de Karaj à l’ouest de Téhéran, a été frappé alors que plusieurs personnes se trouvaient sous l’ouvrage et à proximité des berges. Des vidéos diffusées en ligne montrent une série d’explosions, un large panache de fumée et des habitants tentant de fuir la zone. L’attaque a provoqué une vive émotion en Iran, car elle a visé une infrastructure civile en pleine période de Norouz, au moment où de nombreuses familles se rassemblent traditionnellement en extérieur pour le Sizdah Bedar, dernier jour des célébrations du Nouvel An perse. Les autorités iraniennes affirment qu’aucune activité militaire n’avait été signalée à proximité de ce pont, connu sous le nom de B1, présenté comme l’un des plus hauts et des plus complexes du Moyen-Orient, et dont l’inauguration était imminente. Donald Trump a ensuite relayé une vidéo présentée comme celle de l’effondrement du « plus grand pont d’Iran », en avertissant que d’autres attaques pourraient suivre si Téhéran ne cédait pas aux exigences américaines. Selon les autorités locales, la frappe, attribuée à des forces américano-israéliennes, aurait fait au moins huit morts et 95 blessés. Ces informations, comme l’authenticité exacte de certaines images et le bilan définitif, restent toutefois difficiles à vérifier de manière indépendante en raison des restrictions imposées à l’accès au site et à la circulation de l’information.