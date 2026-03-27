Iran : le Croissant-Rouge iranien diffuse des images après de nouvelles frappes

Des images diffusées par le Croissant‑Rouge iranien montrent des immeubles endommagés et des équipes de secours à l’œuvre, alors qu’Israël affirme avoir mené une vague d’attaques « d’ampleur » à Téhéran et dans la province du nord‑ouest de l’Azerbaïdjan‑Occidental. Leur diffusion intervient au moment où plusieurs médias américains rapportent que Washington envisage d’envoyer jusqu’à 10 000 soldats supplémentaires au Moyen‑Orient, alimentant les craintes d’un conflit régional plus vaste. Déclenchée le 28 février, la guerre a profondément bouleversé le quotidien en Iran et accentué l’instabilité dans la région. Selon l'agence de presse Reuters, ce renforcement donnerait à Donald Trump davantage d’options militaires, alors même qu’il évoque encore de possibles pourparlers avec Téhéran. Des responsables iraniens préviennent qu’une offensive terrestre pourrait entraîner des représailles au‑delà de leurs frontières, notamment contre le trafic maritime en mer Rouge. Les agences humanitaires font état de plus de 1 900 morts en Iran.