Israël : une maison détruite par les débris d'un missile iranien, cinq blessés

La déflagration a laissé la maison partiellement détruite, avec des murs arrachés et des vitres brisées, tandis que plusieurs voitures ont été renversées par le souffle dans les rues voisines. L’incident s’est produit alors que l’Iran lançait une nouvelle salve de projectiles en direction du centre d’Israël, maintenant les sirènes d’alerte aérienne en activité dans toute la région. Selon les services israéliens d’urgence, au moins cinq personnes présentes dans la maison touchée ont été légèrement blessées, puis transportées à l’hôpital. Un premier intervenant a évoqué une scène de « chaos » à son arrivée, au milieu de destructions visibles au cœur de la propriété. Cette frappe s’ajoute à une série croissante d’incidents touchant des civils depuis l’escalade du conflit, le 28 février, souvent liés à la chute de débris ou de fragments de missiles. Jeudi, les autorités israéliennes ont également averti que de nouveaux tirs en provenance d’Iran restaient possibles, estimant que la menace autour de Tel‑Aviv demeurait immédiate.