Gaza : une frappe près de tentes de déplacés fait au moins un mort

La ville centrale de Deir al-Balāḥ, dans la bande de Gaza, a été la cible, le 26 mars, d’une frappe aérienne israélienne à proximité de tentes abritant des Palestiniens déplacés, qui a fait au moins un mort et sept blessés, selon l’hôpital Al-Aqsa. Des images tournées sur place à Deir al‑Balāḥ hier montrent l’explosion près du camp, provoquant un nuage de fumée et un incendie, tandis qu'habitants et secouristes se précipitent pour évacuer les blessés. Cette attaque est particulièrement préoccupante, car Deir al-Balāḥ est devenue un refuge pour des familles chassées de chez elles par des mois de guerre, et même les zones censées servir d’abri sont de plus en plus exposées au danger. Des témoins ont déclaré à l’agence Associated Press avoir reçu des appels de personnes se présentant comme des militaires israéliens, les avertissant de s’éloigner d’environ 500 mètres avant la frappe. Malgré cela, plusieurs personnes ont été blessées par des débris projetés après s’être rassemblées à proximité pour observer les conséquences de l’explosion. La cible visée n’était pas immédiatement claire et l’armée israélienne n’a pas réagi dans l’immédiat. Alors qu’une grande partie de la population de Gaza a été déplacée à plusieurs reprises, les attaques à proximité des camps de tentes accentuent encore la peur, la promiscuité et l’insécurité pour des civils qui vivent déjà dans des conditions extrêmes.