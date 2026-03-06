Nouveaux raids israéliens sur une banlieue de Beyrouth, les civils fuient l'escalade

L’armée israélienne a appelé les habitants à quitter immédiatement leurs maisons et à suivre des itinéraires précis vers le centre de la capitale ou vers le nord. Très vite, la circulation s’est retrouvée totalement bloquée dans Beyrouth. Des milliers de personnes ont tenté de fuir les quartiers visés, provoquant d’immenses embouteillages sur les routes menant hors de la zone. Deux hôpitaux ont évacué leurs patients et leur personnel par mesure de sécurité. Au moins onze frappes ont touché la banlieue sud au cours de la nuit. Certaines explosions ont déclenché des incendies près d’une station-service tandis que d’épaisses colonnes de fumée s'élevaient au-dessus des immeubles. Aucun bilan immédiat n’a été confirmé pour ces frappes. Ces bombardements interviennent après des tirs de missiles et de drones lancés par le Hezbollah vers Israël plus tôt dans la semaine. Selon les autorités libanaises, la reprise des combats a déjà fait plus de 120 morts et déplacé plus de 83 000 personnes.