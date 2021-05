Francis Ngannou : "il faut donner l'opportunité à nos talents de percer"

Francis N'Gannou poursuit son tour du Cameroun. Après Douala et Yaoundé, le champion du monde des poids lourds MMA était en visite samedi sur sa terre natale, à Batié dans l'Ouest du pays, là où débuta sa carrière.

Dans le village de Batié, Francis Nganou est le symbole du courage et de la détermination. Ces derniers mois, sur la scène internationale, de nombreux boxeurs africains ont brillé à l'image du Congolais Junior Makubu, l'anglais d'origine-nigériane Antony Joshua ou les Nigérians Israël Adesanya et Kamaru Usman en UFC .

Il y a beaucoup de solidarité entre nous africains, parce qu'on est pas chez des gens et on essaye de conquérir une couronne qui ne nous était pas destinée. Alors, on se sert aussi de ca comme d'un modèle d'espoir, de courage. On ne le fait pas que pour nous. Il y a tout une population, tout un pays, tout un continent qui nous regarde aujourd'hui et qui veut aussi réaliser une telle chose, qui rêve a travers nous.

Pour le champion du monde des poids lourds, Francis N'Gannou, la jeunesse africaine peut rêver de ceintures internationales, mais pour voir se rêve se réaliser, il faut créer les conditions.

Déjà il faut commencer par donner l'opportunité à nos talents d'exercer. Il faut leur permettre de faire des compétitions pour leur permettre de se distinguer et avoir l'occasion d'être vu au grand jour afin pourquoi pas un jour adhérer à une fédération comme l'UFC.

Le retour triomphal de Francis N'Gannou à Batié rappelle son passé, lui qui a travaillé dans les mines de sable avant d'immigrer en Europe pour vivre de son sport. Francis N'Gannou a réussi à imposer son nom grâce à sa spectaculaire revanche prise sur l'Américain Stipe Miocic, devenant une légende du MMA.