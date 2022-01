UFC : Francis Ngannou conservera-t-il son titre ?

Francis Ngannou, champion du monde de poids lourds de MMA, défiera samedi, le français Cyril Gane champion intermédiaire de la catégorie.

Le boxeur camerounais était devant la presse jeudi pour dévoiler son état d’esprit à l’approche de choc qualifié déjà de combat du siècle. Alors que le vainqueur du combat décrochera le titre du champion incontesté de l’UFC.

Ce combat de titans se déroulera aux Etats-Unis, mais le natif de Batié rêve d’un combat de l’UFC sur ses terres.

"Je suis persuadé qu’un jour, il y aura un grand combat au Cameroun et en Afrique pour les Camerounais et pour les Africains, parce qu’il est impossible, il est inadmissible que l’Afrique ait trois champions à l’UFC et ne mérite pas d’avoir des événements de grande envergure.", a expliqué le champion camerounais.

Son adversaire reconnu pour le sens de ses déplacements entre autres, rêve grand face au Camerounais reconnu pour sa force de frappe.

"Certainement le plus gros de ma carrière, certainement le plus gros pour les fans français, mais je crois aussi un des plus gros pour les fans du MMA et de la division des poids lourds, donc c’est un peu spécial, c’est un peu étrange, c’est en même temps drôle et j’apprécie un peu le fait que j’apporte autant d’engouement.", a déclaré Ciryl Gane, championnat du monde des poids lourds de l'UFC.

Le français est actuellement sous les ordres de Fernand Lopez, ancien entraîneur de son futur adversaire, un atout qu’il hésite pas à souligner alors que Francis Ngannou dit déjà vouloir être sur le ring.

Le Camerounais né en 1986 compte déjà 19 combats dont 16 victoires, 12 par KO et 4 par soumission pour 3 défaites, alors qu’il a débuté sa carrière en MMA en 2013.