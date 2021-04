Francis N'Gannou, le retour triomphal

Accueil triomphal pour Francis Ngannou de retour au pays. Le Camerounais, champion UFC des poids-lourds depuis son KO infligé à l'américain Stiipe Miocic, a été reçu en grande pompe ce lundi par le gouverneur de la région du littoral.

Il revient ainsi après sa promesse faite suite à sa victoire éclatante face à l’américain Stipe Miocic. Se rappelant que cette ceinture lui avait échappé de peu il y a 3 ans, il avait promis de batailler dur afin de la décrocher, chose faite désormais.

_« Je voudrais vous remercier pour ce soutien que vous m’apportez au quotidien. C’est ce qui m’a permis de tenir le coup jusqu’ici. Il y a trois ans j’ai échoué dans ma mission et je vous avais promis que j’allais ramener cette ceinture à la maison. Et c’est grâce aux encouragements quotidien que je reçois de vous qui est ma motivation et ma force, c’est grâce à ça que j’ai pu accomplir cette mission ».

C’est un Francis engagé qui a tenu a partagé sa joie avec les autorités de la ville. Il s’est rendu aux services du gouverneur pour présenter sa ceinture en or.

S’en est suivi un tour de ville dans les principales artères de la capitale économique. Tous voulaient voir, toucher la star et sa ceinture. Ce sont des habitants de Douala en joie qui ont crié chanté à la vue de Francis Ngannou.

Après cette ambiance d’un autre genre dans la ville de Douala, Francis Ngannou poursuivra le tour de son pays natal avec des étapes à Yaoundé puis à l’ouest du pays, dans son village de Batié.