AES : le Niger met fin aux activités de 3 sociétés minières

Le Niger met fin aux activités de trois sociétés minières et d'une compagnie pétrolière britannique.

La junte au pouvoir au Niger a annoncé jeudi avoir annulé les concessions de trois sociétés minières aurifères et refusé de prolonger la licence d'une compagnie pétrolière britannique, les accusant de ne pas avoir respecté leurs obligations.

Ces trois sociétés "n'auraient pas honoré" leurs engagements, notamment en matière de paiement des impôts, de fourniture d'un rapport technique et financier annuel et de respect des réglementations environnementales, ont fait savoir les autorités.

Le gouvernement a déclaré avoir également rejeté une demande de prolongation d'une licence d'exploration et de forage pour la société britannique Savannah Energy dans le sud-est du pays.

Il a déclaré que la société n'avait pas respecté un contrat de partage de production couvrant quatre blocs pétroliers. Selon Savannah, ces blocs couvrent environ la moitié du bassin d'Agadem Rift, la principale région productrice de pétrole du Niger. La société affirme avoir récemment fait une importante découverte de pétrole dans cette région.

Les autorités nigériennes ont aussi indiqué dans un communiqué avoir annulé les concessions accordées entre 2017 et 2020 à trois sociétés d'extraction et de traitement de l'or : Comini, Afrior et Ecomine.

Producteur d'uranium, d'or et de pétrole, le Niger est dirigé depuis le coup d'État de 2023 par un gouvernement militaire qui a affirmé sa souveraineté sur les ressources naturelles.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest ne compte qu'une seule mine d'or industrielle en activité, Samira, que la junte a nationalisée l'année dernière.