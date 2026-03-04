France : plus de 250 migrants traversent la Manche vers l'Angleterre

Au moins quatre embarcations de fortune ont pris la mer ce mardi, chacune transportant une cinquantaine de personnes. Depuis Gravelines, plus de 250 hommes, femmes et enfants ont profité de la première accalmie météorologique de l’année pour tenter la traversée. Certains migrants attendaient derrière les dunes avant de courir vers l’eau. D’autres patientaient dans la mer jusqu’à l’arrivée de leur bateau. Cette méthode dite du taxi boat permet de contourner la surveillance en embarquant loin des plages principales. Un cinquième bateau a été aperçu déjà chargé. Dans la matinée, la gendarmerie maritime a intercepté une autre embarcation près de Dunkerque et remis ses passagers à la police aux frontières. Il s’agirait de la deuxième interception depuis l’annonce d’une nouvelle doctrine française. Entre 1 500 et 2 000 migrants vivent dans des campements autour de Calais et Dunkerque. En 2025, plus de 41 000 personnes ont rejoint le Royaume Uni par petites embarcations. Au moins 29 sont mortes en mer l’an dernier.